VIDEO / REFERENDUM , A PINETO L'INCONTRO SUL "PERCHÈ VOTARE SÌ"





Si è svolto a Pineto l’incontro pubblico dedicato al voto referendario del 22 e 23 marzo, promosso dalla Lega Salvini Abruzzo, dal titolo “Perché votare Sì”, che ha registrato una partecipazione numerosa nella sala polifunzionale di via Mazzini. L’appuntamento è stato pensato come un momento di approfondimento sui contenuti dei quesiti referendari e sulle ragioni a sostegno del voto favorevole, con un taglio tecnico-giuridico e politico. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali degli organizzatori, seguiti dagli interventi dei relatori. Tra i protagonisti del confronto Alberto Bagnai, presidente della Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, che ha illustrato il quadro politico e istituzionale in cui si inserisce la consultazione, soffermandosi sulle ricadute attese in termini di riforme e funzionamento del sistema. Spazio poi agli interventi di taglio giuridico con l’avvocato Vincenzo Di Nanna, penalista del foro di Teramo, ha invece approfondito gli aspetti tecnici delle modifiche proposte e le possibili conseguenze sull’assetto della giustizia. A completare il quadro l’intervento del dottor Gennaro Varone, sostituto procuratore della Repubblica di Pescara, che ha offerto un punto di vista dall’interno della magistratura, illustrando criticità e potenzialità delle riforme oggetto del referendum. A moderare il dibattito l’avvocato Monica Passamonti, responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega per la provincia di Teramo, che ha guidato il confronto tra i relatori.



GUARDA QUI IL VIDEO