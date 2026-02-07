ELEZIONI A ROSETO/ ITALIA VIVA E CASA RIFORMISTA PRESENTANO UN PIANO CONCRETO PER IL RILANCIO DELLA CITTÀ

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa congiunta di Italia Viva e Casa Riformista, occasione in cui è stata illustrata una proposta organica per il futuro della città. Un progetto che mette da parte la politica degli slogan per puntare su obiettivi misurabili e interventi immediatamente attuabili, con un’attenzione particolare a giovani, famiglie e attività commerciali.

SICUREZZA E DECORO, UNA PRIORITÀ

La sicurezza torna al centro dell’agenda politica. Le due forze hanno parlato di una sicurezza “intelligente”, basata non solo su sanzioni ma su un presidio costante del territorio. Tra le misure annunciate figurano il rafforzamento della Polizia Locale e l’installazione di sistemi di lettura delle targhe agli ingressi della città, per un controllo più efficace e mirato.

EMERGENZA ABITATIVA, IL COMUNE COME GARANTE

Ampio spazio è stato dedicato al tema della casa, con la presentazione del “Patto per l’Affitto Giovane”. L’obiettivo dichiarato è recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente, evitando nuovo consumo di suolo. La proposta prevede un Fondo di Garanzia Comunale a copertura di eventuali morosità e l’azzeramento dell’IMU per i proprietari che affittano a canone concordato a giovani under 35.

Per i nuovi interventi edilizi è stata inoltre avanzata la regola del 30-70: su dieci appartamenti realizzati da privati, tre dovranno essere ceduti a prezzo convenzionato a giovani e anziani, con vincolo di residenza e divieto di affitto turistico.

COMMERCIO E TURISMO, UNA “CITTÀ ACCESSIBILE”

Per sostenere il commercio di prossimità, Italia Viva e Casa Riformista propongono l’estensione della sosta gratuita in centro, da 30 a 60 minuti, e agevolazioni fiscali per chi concede in affitto locali sfitti ad artigiani e piccole attività.

Sul versante turistico, la visione è chiara: fare di Roseto la “città più accessibile dell’Adriatico”, puntando sull’eliminazione delle barriere architettoniche e su servizi pensati per accogliere tutti.

FRAZIONI E SOCIALE, RIDURRE LE DISTANZE

Per colmare il divario tra centro e frazioni è stato proposto il Bilancio Partecipativo di Frazione, uno strumento che assegna un budget dedicato su cui i residenti potranno decidere direttamente come intervenire. Sul piano sociale, spazio anche al “Voucher Sport”, un contributo annuale fino a 200 euro per le famiglie con ISEE medio-basso, destinato a sostenere le spese sportive dei figli.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

«La nostra non è una somma di sigle, ma una moltiplicazione di idee. Abbiamo presentato progetti fattibili già da domani mattina: vogliamo una Roseto che produca energia dai tetti delle scuole, mettendo in rete la comunità per abbassare le bollette, una città capace di accogliere tutti e di non lasciare sole le frazioni. Questa è la politica del fare, oltre gli estremismi».