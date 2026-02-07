INCONTRO ISTITUZIONALE TRA IL COMUNE DI ROSETO E IL NUOVO SOPRINTENDENTE: AVVIATA UNA SINERGIA OPERATIVA

Si è svolto ieri mattina, presso il Palazzo di Città, un incontro istituzionale tra l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi e il nuovo Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, il dott. Massimo Sericola. Il vertice fa seguito alla richiesta formale avanzata nei giorni scorsi dal sindaco Mario Nugnes, con l’obiettivo di avviare un dialogo costruttivo e una collaborazione stabile tra il Comune e la Soprintendenza, dopo l’insediamento del dott. Sericola avvenuto lo scorso 16 dicembre. Alla riunione, presieduta dal sindaco Nugnes, hanno partecipato anche il vicesindaco Angelo Marcone e il consigliere regionale e comunale Enio Pavone. Presenti inoltre i dirigenti degli Uffici Tecnici comunali, coinvolti nell’approfondimento dei principali dossier relativi ai progetti urbanistici e ai lavori pubblici attualmente in corso sul territorio comunale. Uno dei temi centrali del confronto ha riguardato la necessità di rendere più snelli e rapidi gli iter burocratici, con particolare riferimento alle pratiche di edilizia privata che transitano attraverso gli uffici comunali e della Soprintendenza. Gli amministratori hanno sottolineato come la tempestività delle risposte rappresenti un elemento fondamentale per lo sviluppo della città. Su questo aspetto, il Soprintendente Sericola ha espresso piena disponibilità a collaborare per migliorare l’efficienza dei procedimenti, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Al termine del confronto tecnico svoltosi in Sala Giunta, l’incontro è proseguito con un sopralluogo sul territorio. Nel corso della mattinata il sindaco e il Soprintendente hanno visitato alcuni luoghi simbolo della città, soffermandosi in particolare su due importanti opere pubbliche: Villa Clemente, dove è in corso un intervento da 5,5 milioni di euro, e il Pontile di Roseto, per il quale è imminente l’avvio della progettazione esecutiva e, successivamente, dei lavori di restyling definitivo per un importo di 1,7 milioni di euro. Il sopralluogo ha consentito di valutare direttamente le esigenze di intervento su siti di particolare valore identitario, architettonico e paesaggistico.

«Durante il vertice è stata ribadita la volontà di mantenere la massima collaborazione istituzionale, nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze dei rispettivi enti – ha dichiarato il sindaco Mario Nugnes –. Ho rinnovato gli auguri di buon lavoro al Soprintendente, sottolineando come questa sinergia sia fondamentale per garantire, insieme, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della nostra città. Il dialogo avviato rappresenta un segnale positivo per la comunità e per la capacità delle istituzioni di dare risposte concrete ai cittadini».