FOTO/ SEMAFORI FUORI SERVIZIO, SCATTA IL PIANO DI RIPRISTINO: INTERVENTI IN SETTIMANA, MA NON OVUNQUE, I TOPI HANNO MANGIATO I CAVI CHE SONO DA SOSTITUIRE: IMPEGNO DI SPESA 35 MILA EURO

Diversi impianti semaforici del territorio risultano spenti o malfunzionanti, ma è pronto un piano di ripristino che partirà già nei prossimi giorni. Alcuni interventi saranno immediati, altri invece richiederanno manutenzioni straordinarie e tempi più lunghi. L'assessore Mimmo Sbraccia spiega come sta operando e lo fa in maniera molto chiara. Il semaforo sulla SP17 al chilometro 59, in direzione della concessionaria Ford, è rimasto spento nella giornata di ieri a causa della mancanza delle lampadine. Se le condizioni meteo lo permetteranno, l’impianto verrà sostituito completamente lunedì e tornerà perfettamente in funzione. Situazione diversa in viale Crucioli: qui il semaforo è ancora spento e l’intenzione è quella di rimuoverlo definitivamente, senza procedere al ripristino come detto dal dirigente Manetta. Critica invece la condizione dell’impianto di San Nicolò, zona piazza Progresso e dintorni dove il problema è ben più serio: i cavi sono stati danneggiati dai topi, rendendo necessaria una manutenzione straordinaria. In questo caso non si procederà con una semplice riparazione, ma con la sostituzione completa dei semafori con impianti nuovi. Proprio nell’area di San Nicolò, ma all'uscita della Superstrada, zona Peugeot in passato, la Provincia aveva ipotizzato la realizzazione di una rotatoria, progetto che avrebbe coinvolto anche la zona dell’area commerciale dove si trova il negozio Trony. Al momento, però, non è previsto alcun intervento di questo tipo. Nel corso della settimana tutti i semafori verranno ripristinati, ad eccezione di quelli di viale Crucioli e San Nicolò, dove sono necessari lavori straordinari.

Attualmente:

il semaforo di Piano d’Accio risulta regolarmente funzionante;

quello di viale Cristoforo Colombo dovrà invece essere sostituito.

Il quadro complessivo evidenzia una necessità ormai non più rinviabile: tutti gli impianti semaforici dovranno essere sostituiti. Il costo stimato per la manutenzione complessiva ammonta a circa 35 mila euro più IVA. Un investimento importante, ma indispensabile per garantire sicurezza stradale e regolarità della circolazione.