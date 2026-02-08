IL COMUNE DI ALBA ADRIATICA ATTIVA IL SERVIZIO “TAXI SOCIALE”, A SOSTEGNO DEI PIU’ FRAGILI

L'Amministrazione comunale compie un passo importante nel rafforzare le politiche di inclusione e di sostegno alle persone più fragili della nostra comunità mediante l'attivazione del progetto Taxi Sociale. "Un servizio, dichiara l'Assessore ai servizi sociali Di Matteo Francesca, che nasce dall’ascolto dei bisogni reali dei cittadini: anziani soli, persone in difficoltà economica, cittadini privi di una rete familiare di supporto che, troppo spesso, incontrano ostacoli anche negli spostamenti necessari per cure mediche o per soddisfare esigenze essenziali. Garantire loro la possibilità di muoversi significa tutelare un diritto fondamentale: quello alla dignità e all’accesso ai servizi". Dichiara la Sindaca Casciotti Antonietta: "Il Taxi Sociale non è solo un servizio di trasporto ma un segnale chiaro della visione di questa Amministrazione: una città solidale, attenta, capace di prendersi cura dei più deboli. La collaborazione con la Cooperativa Labor, che gestirà il servizio, rappresenta un valore aggiunto, perché unisce competenze, professionalità e sensibilità sociale. In un momento storico in cui il rischio di isolamento sociale è sempre più concreto, soprattutto per le fasce più vulnerabili, iniziative come questa rafforzano il senso di comunità e rendono Alba Adriatica un luogo più giusto e inclusivo'. Un ringraziamento speciale va ai nostri Servizi Sociali per il lavoro instancabile: continuiamo a costruire, insieme, una comunità più giusta, attenta e inclusiva."