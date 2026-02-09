VIDEO-FOTO/ FRATELLI D’ITALIA, LUCA FRANGIONI NUOVO VICE COORDINATORE PROVINCIALE, SI LAVORA PER LE ELEZIONI PROVINCIALI E PER IL COMUNE DI TERAMO, SU CORROPOLI: "C'E' STATO UN CORTO CIRCUITO"

Luca Frangioni è il nuovo vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Insieme a Maria Luigia Orfanelli affiancherà la coordinatrice provinciale Marilena Rossi, diventandone uno dei più stretti collaboratori nella guida del partito sul territorio. L’annuncio è arrivato oggi nel corso di una conferenza stampa a Teramo, alla presenza del senatore Etel Sigismondi e del consigliere regionale Paolo Gatti. «C’è molto da fare», hanno sottolineato Frangioni e Rossi, indicando tra le priorità politiche il comune di Corropoli, dove l’assessore Roberta Grilli è stata sfiduciata, secondo il partito, «senza alcun motivo» dal sindaco Vallese. Una vicenda che Fratelli d’Italia intende tenere alta all’attenzione politica e istituzionale. Nel mirino anche la costruzione della lista per le prossime elezioni provinciali, con uno sguardo già proiettato al futuro amministrativo del territorio. Particolare attenzione sarà riservata al comune di Teramo, dove tra qualche anno si tornerà al voto e dove il partito punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza e il proprio radicamento.

