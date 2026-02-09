CANTIERI IN CENTRO STORICO, COMUNE E ASSOCIAZIONI CHIEDONO I FONDI PER RIPRISTINARE LE PAVIMENTAZIONI

Nuovo incontro, questa mattina in Comune, tra il Sindaco Gianguido D’Alberto, l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Di Marcantonio e i rappresentanti di ANCE ed ANIEM per proseguire il confronto sulle principali questioni relative ai cantieri in centro storico. Alla riunione ha partecipato anche il direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Vincenzo Rivera, con l’obiettivo di portare avanti un percorso condiviso. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi, tra cui la necessità di ripristinare la pavimentazione del centro storico danneggiata dal continuo e necessario passaggio dei mezzi pesanti impiegati nei vari cantieri. Si tratta di una problematica che interessa numerosi comuni del cratere sismico e rispetto alla quale è stata condivisa con l’USR la volontà di proporre un’integrazione al decreto legge 189, prevedendo lo stanziamento di apposite risorse. L’ipotesi è quella di individuare fondi dedicati, sulla scorta di quanto già avvenuto negli anni passati con la presentazione di un emendamento al Testo Unico della ricostruzione privata, finalizzato a evitare la delocalizzazione delle attività produttive costrette a chiudere temporaneamente a causa dei lavori di riparazione post sisma. Le risorse ipotizzate sarebbero slegate dai programmi di rigenerazione urbana e specificamente connesse alle criticità proprie dei processi di ricostruzione post sisma, andando a coprire gli interventi necessari per la sistemazione delle pavimentazioni dei centri storici danneggiate dai lavori e non finanziate da altri contributi. Nel corso della riunione è stata inoltre espressa soddisfazione per la volontà dell’Amministrazione Comunale di confermare anche per il 2026 l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico per le imprese con sede legale o operativa nei territori del cratere sismico 2016, accogliendo una richiesta particolarmente sentita dal tessuto produttivo locale. Una misura che potrebbe rappresentare un modello replicabile anche in altri territori.

UFFICIO STAMPA COMUNE TERAMO