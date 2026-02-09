VIDEO-FOTO/ ULTIMO CONSIGLIO PRIMA DEL VOTO: AL CENTRO IL TEMA DEL DELFICO E DELL’EMERGENZA SCOLASTICA

Si è svolto questa mattina l’ultimo Consiglio prima del rinnovo elettorale in programma l’8 marzo prossimo, appuntamento che, come noto, riguarda esclusivamente il Consiglio mentre il Presidente resterà in carica fino a gennaio 2027. Una seduta dal forte valore simbolico, nel corso della quale tutti i consiglieri sono intervenuti non solo sui tre punti all’ordine del giorno, ma anche per una riflessione più ampia sul lavoro svolto insieme nel corso degli ultimi due anni e sullo stato di salute dell’Ente di secondo livello. Nel dibattito sono stati affrontati diversi temi, a partire dalle proposte di riforma delle Province attualmente all’esame del Parlamento, fino alle principali questioni che hanno impegnato la Presidenza, il Consiglio e i consiglieri delegati nel corso del mandato. Tra i pensieri ricorrenti emersi nel confronto, centrale è stato quello relativo alla vicenda del Delfico e alla complessa ricollocazione della popolazione scolastica in una fase di assoluta emergenza. Una situazione che ha avuto ricadute particolarmente pesanti sulla città capoluogo, rappresentando uno dei nodi più delicati affrontati dall’amministrazione provinciale in questi anni.