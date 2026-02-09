BIT 2026/ ECCO IL PROGRAMMA INAUGURALE DELLO STAND ABRUZZO, C'E' PURE UNO SPAZIO PER TERAMO

Al via domani la Borsa internazionale del turismo (BIT) 2026 alla fiera di Milano Rho. L’Abruzzo è presente con un proprio spazio espositivo allestito in collaborazione con le Camere di commercio. L’edizione della fiera turistica più importante si apre con la notizia che l’anno 2025 “è stato per l’Abruzzo – ha ribadito il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – un anno straordinario con il raggiungimento della cifra record di 8,8 milioni di presenze, accompagnata da tutti gli indicatori positivi in tema di turismo estero, del mare e della montagna”. Con queste premesse l’Abruzzo si presenta alla BIT accompagnato dalle Camere di commercio e da 19 operatori del settore che a Milano potranno avviare contatti con i tour operator nazionali e internazionali. Ma la BIT storicamente è soprattutto promozione del proprio brand e delle diverse proposte turistiche. Da qui la ricchezza di un cartellone eventi che animerà lo stand Abruzzo nella tre giorni milanese. Il via agli incontri lo darà proprio la Regione Abruzzo che nella giornata di apertura, nell’area eventi dello stand, alle ore 11, presenterà il progetto “Ambasciatori di abruzzesità: Enogastronomia e Turismo per una regione che parla al mondo”, con la presenza di Francesca Caldarelli, promoter e volto della televisione in tema di food, e Daniele D’Amario. Alle ore 11:30 sarà la volta del Parco nazionale della Maiella con “La nuova offerta di esperienze di visita nel Parco nazionale della Maiella”; alle ore 12 spazio alla Camera di commercio Chieti Pescara che presenterà il progetto: “Turismo enogastronomico, turismo lento, turismo esperienziale: le tre “anime” che rendono l’Abruzzo una destinazione unica”; alle ore 12,30 Ciclovie della Transumanza presenta “L’Abruzzo dei Cammini e delle Ciclovie”.

Nel pomeriggio, alle ore 14,30, ancora la Camera di commercio Chieti Pescara con “Costa dei Trabocchi laboratorio di sostenibilità”; alle ore 15 il comune di Teramo presenta “Teramo 360° Experience”, mentre alle 15,30 è la volta del comune di Atri con “Atri città d’arte e natura un viaggio nel cuore d’Abruzzo”. Alle ore 16 spazio alla Camera di commercio Gran Sasso: la presidente Antonella Ballone presenta l’avviso promosso dall’ente camerale “Abruzzo Gran Tour, ASI Circuito tricolore”; alle ore 16,30 i fari si spostano sulla Giostra cavalleresca di Sulmona, manifestazione storica culturale che ogni anno tra le fine di luglio e l’inizio di agosto anima la città ovidiana con le edizioni della Giostra cittadina e la Giostra europea. Alle ore 17 chiude la prima giornata allo stand Abruzzo il comune di Campli con “Campli per L’Aquila: Unite nei secoli da storia, fede e cultura”.