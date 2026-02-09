REFERENDUM GIUSTIZIA, A SAN NICOLÒ A TORDINO CONVEGNO DELLA FONDAZIONE EINAUDI PER LE RAGIONI DEL SÌ

Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 18, il ristorante Acquamarina ospiterà il convegno promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi dedicato alle ragioni del Sì al Referendum sulla riforma della Giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Al centro dell’incontro la riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, introducendo due percorsi distinti per rafforzare l’autonomia del pubblico ministero e garantire la piena terzietà e imparzialità del giudice a tutela dei cittadini. Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, e di Tiziana Magnacca, assessore regionale dell’Abruzzo. L’introduzione dei lavori sarà affidata a Paolo Gatti, presidente della V Commissione del Consiglio regionale.

A illustrare le motivazioni del Sì interverranno Gian Domenico Caiazza (in foto), già presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane e oggi presidente del Comitato della Fondazione Einaudi per il Sì alla separazione delle carriere, e Giuseppe Benedetto, avvocato e presidente della Fondazione Luigi Einaudi. «Il convegno rappresenta un’occasione per informare i cittadini su una riforma costituzionale di portata storica», sottolinea Paolo Gatti. «Votando Sì, introdurremo la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, il sorteggio per la composizione dei Consigli superiori della magistratura e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare: misure indispensabili per rafforzare la fiducia dei cittadini e garantire un sistema giudiziario imparziale, in linea con quello della maggior parte dei Paesi occidentali». L’incontro è aperto al pubblico. La cittadinanza è invitata a partecipare.