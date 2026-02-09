AL VIA I LAVORI NELL’EX SCUOLA DI VIA LEPANTO: NASCERÀ IL NUOVO CENTRO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Cantiere ufficialmente aperto, da questa mattina, nella dismessa scuola di via Lepanto. I lavori sono stati consegnati all’impresa appaltatrice, la Feliziani Italo Srl di Teramo, alla presenza del Sindaco Jwan Costantini, dell’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Francioni, del funzionario dell’ Ufficio Tecnico Fabrizio Iacovoni, del progettista dell’opera, l’ingegner Franco Porrini. L’edificio esistente sarà demolito per una spesa di 280.000 euro totalmente a carico del Comune. Al suo posto sorgerà un edificio strategico da destinare a sede del Centro Operativo Misto (Com) e del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (Com). La nuova struttura, di circa 830 metri quadri, risulterà suddivisa in due blocchi: una con destinazione direzionale (uffici, sale operative e simili), una per i magazzini. Alle operazioni di demolizione seguirà, in ordine di tempo, la bonifica del sito dall’amianto di copertura dell’edificio. L’importo complessivo del progetto è di 1.375.500 euro, di cui 1.283.800 da contributo erogato dall’ Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo, 91.700 da fondi di bilancio del Comune di Giulianova. La fine dei lavori è prevista per la prima metà del 2027. “ Si tratta di un intervento atteso, fondamentale per la città e per il quartiere – sottolinea l’assessore Matteo Francioni – Ringraziamo l’ Ufficio Tecnico per il lavoro egregiamente svolto e la Protezione Civile regionale per aver sostenuto con fondi importanti quello che, per Giulianova, rappresenta una svolta sotto molteplici punti di vista.” “Il plauso, da parte nostra, è unanime e convinto – ribadisce il Sindaco Costantini – Per il quartiere Annunziata e per la comunità giuliese si tratta di un significativo progresso nel senso della riqualificazione urbana e della sicurezza”.