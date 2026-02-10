PATRIZIO SCHIAZZA ALLA GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Patrizio Schiazza è il nuovo commissario del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La nomina, arrivata dal Ministero dell’Ambiente, segna il passaggio di consegne con Tommaso Navarra, in carica dal 2016, e apre una nuova fase per uno dei parchi più estesi e strategici d’Europa. Presidente di Ambiente e/è Vita Abruzzo Ets e direttore nazionale dello stesso ente, Schiazza è originario di Sulmona e ha costruito il proprio profilo professionale a partire dalle radici del territorio peligno. La sua formazione affonda nel Liceo Classico “Ovidio” e prosegue con un percorso in Scienze giuridiche all’Università Marconi di Roma. Attualmente Schiazza ricopre il ruolo di direttore nazionale di Ambiente e/è Vita, una delle principali associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero, di cui guida anche la segreteria regionale in Abruzzo. Sotto la sua direzione, l’associazione ha promosso una visione dell’ecologia non punitiva ma integrata con lo sviluppo economico e la valorizzazione delle comunità locali, puntando su modelli di sostenibilità concreti e condivisi. Elemento distintivo del suo percorso è la profonda conoscenza della macchina amministrativa, maturata attraverso anni di attività come consulente tecnico-strategico per enti pubblici. Attualmente collabora con Abruzzo Progetti S.p.A., fornendo supporto specialistico in settori chiave. Il suo impegno più recente lo vede protagonista nella sfida della transizione ecologica come coordinatore della Green Community, progetto orientato a trasformare aree rurali e montane in poli di sviluppo sostenibile grazie a una gestione intelligente delle risorse naturali. Nominato commissario del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Schiazza si inserisce in una storia istituzionale avviata nel 1995, che ha visto alla guida, come presidenti o commissari straordinari, Giuseppe Rossi, Walter Mazzitti, Stefano Allavena, Giandonato Morra, Arturo Diaconale e, dal 9 giugno 2016, Tommaso Navarra. Nel corso degli anni Patrizio Schiazza ha ricoperto numerosi incarichi: è stato componente del Consiglio direttivo e commissario del Parco regionale Sirente Velino; coordinatore delle Riserve naturali regionali di Avezzano, Sante Marie e Villalago; componente del Comitato di gestione della Pineta Dannunziana a Pescara; direttore nazionale di Ambiente e/è Vita; coordinatore della segreteria tecnica della Green Community del Parco Sirente Velino, progetto pilota a livello nazionale. È stato inoltre più volte eletto nel Comitato regionale per l’educazione ambientale, componente del Direttorio delle Riserve naturali, commissario ad acta per il revamping dell’impianto rifiuti di Castel di Sangro e membro del Tavolo nazionale dei Contratti di Fiume, partecipando anche alla cabina di pilotaggio e alla stesura di progetti sui crediti di carbonio e sui processi di educazione ambientale. Con questa nomina, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si affida a una figura che unisce competenze amministrative, visione ambientale e conoscenza profonda dei territori, chiamata ora a guidare l’ente in una fase cruciale per la tutela e lo sviluppo sostenibile dell’Appennino centrale.