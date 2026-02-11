VIDEO / REFERENDUM - NASCE A TERAMO IL COMITATO "SÌ RIFORMA", LO COORDINA VALERIA MISTICONI







A Teramo nasce il comitato “Sì riforma”, a sostegno del sì al prossimo referendum. A guidarlo è l’ex assessora Valeria Misticoni, indicata come coordinatrice del gruppo promotore. L’iniziativa si collega al comitato nazionale promosso da Zanon, con cui condivide obiettivi e linea a favore della riforma. L’intento è quello di rafforzare anche a livello locale la campagna informativa, coordinando attività e momenti di confronto pubblico per spiegare le ragioni del sì. Primo incontro in programma, il 20 febbraio allo Sporting.

