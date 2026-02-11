VIDEO-FOTO/ NO ALLA RIMOZIONE DEI SEMAFORI TRA VIA RICCITELLI E VIALE CRUCIOLI

Un appello chiaro, rivolto direttamente all’assessore Mimmo Sbraccia: niente rimozione dei semafori tra via Riccitelli e viale Crucioli. A chiederlo è il consigliere comunale Berardo Rabbuffo, che si fa portavoce delle preoccupazioni dei residenti della zona. Secondo quanto riferito, l’ipotesi di eliminare gli impianti semaforici avrebbe generato allarme tra chi vive quotidianamente quell’incrocio, considerato particolarmente delicato per traffico e attraversamenti pedonali. «Parliamo di un punto sensibile della città – sottolinea Rabbuffo – dove la sicurezza deve restare la priorità assoluta». Nel quartiere risiedono numerose persone anziane e cittadini non vedenti che utilizzano quotidianamente quegli attraversamenti. Per loro, la presenza dei semafori non è soltanto un elemento di regolazione del traffico, ma una garanzia concreta di tutela e autonomia. La possibile rimozione viene quindi percepita come un rischio. I residenti temono che, senza l’ausilio degli impianti luminosi e acustici, l’attraversamento possa diventare più complesso e pericoloso, soprattutto nelle ore di maggiore intensità veicolare. Una preoccupazione che il consigliere ha deciso di portare all’attenzione dell’amministrazione comunale. La richiesta rivolta all’assessore Sbraccia è quella di aprire un confronto con il territorio prima di assumere qualsiasi decisione definitiva. «È necessario ascoltare i cittadini – ribadisce Rabbuffo – e valutare attentamente l’impatto che una simile scelta avrebbe sulla sicurezza, in particolare delle fasce più fragili». La questione resta ora nelle mani dell’amministrazione, chiamata a trovare un equilibrio tra eventuali esigenze di viabilità e il diritto alla sicurezza di chi attraversa quotidianamente quel tratto urbano.