VIDEO-FOTO/ AUTISMO, VERZULLI IN COMMISSIONE: «SERVONO PIÙ FONDI PER I RAGAZZI, LE RISORSE NON BASTANO»

In Commissione di vigilanza si torna a parlare di autismo e risorse per l’assistenza. A intervenire è Dario Verzulli, presidente dell’associazione Autismo Abruzzo, che sollecita un rafforzamento dei fondi destinati ai ragazzi e alle loro famiglie. Durante la seduta sono stati illustrati i dati relativi agli accreditamenti previsti dalla Dgr 408/2025 e alla distribuzione delle risorse per il 2026 tra le quattro Asl abruzzesi. Le somme stanziate ammontano complessivamente a oltre 13 milioni di euro: 1.042.775 euro per la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 6.050.550 euro per la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 2.594.623 euro per la Asl di Pescara e 3.630.400 euro per la Asl di Teramo. Numeri importanti, ma secondo Verzulli non ancora sufficienti. L’associazione evidenzia come il fabbisogno sia destinato ad aumentare nei prossimi anni, anche in considerazione del progressivo passaggio all’età adulta di molti utenti attualmente seguiti nei servizi per l’età evolutiva. Da qui la richiesta di una programmazione più ampia e di ulteriori stanziamenti, per garantire continuità assistenziale, più posti nelle strutture e servizi adeguati su tutto il territorio regionale. Il tema resta quello della sostenibilità nel medio periodo: le risorse ci sono, ma per Autismo Abruzzo occorre rafforzarle ora per evitare criticità future.