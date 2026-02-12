VIDEO/ COMMISSIONE DI VIGILANZA, MARIANI: "CRONACA DI UN DISASTRO ANNUNCIATO E DA ME PREVISTO"

«È la cronaca di un disastro annunciato, che avevo già previsto». Così il presidente della Commissione di Vigilanza, Sandro Mariani, commenta quanto accaduto oggi nel corso della seduta segnata dallo scontro tra il direttore dell’Asr Cosenza e i vertici aziendali. Il confronto, nato sull’atto aziendale e sugli equilibri organizzativi della sanità regionale, è rapidamente degenerato tra accuse reciproche e toni sopra le righe, fino alla sospensione dei lavori. Un clima definito «inaccettabile» dallo stesso Mariani, che ha parlato di tensioni che si trascinano da tempo e che, a suo dire, erano facilmente prevedibili. «Quando si ignorano per mesi criticità e rilievi – ha sottolineato – il risultato è quello visto oggi in Commissione. Avevo già messo in guardia rispetto al rischio di uno scontro istituzionale e amministrativo». Mariani chiede ora chiarezza e responsabilità: «La Commissione deve essere un luogo di confronto e controllo, non un’arena. Occorre riportare il dibattito sui contenuti e sugli atti, perché in gioco c’è l’organizzazione dei servizi sanitari e quindi la tutela dei cittadini». La vicenda resta aperta e si annunciano ulteriori sviluppi sia sul piano politico sia su quello amministrativo.