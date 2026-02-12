VIDEO/ COMMISSIONE DI VIGILANZA ALL’AQUILA, GLI INTERVENTI DI PEPE, D’ALBERTO, LUZII E D’ANGELO

Interventi politici anche oggi in Commissione di Vigilanza all’Aquila, dopo le tensioni registrate durante la seduta. Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha puntato il dito contro la maggioranza regionale: «Questa situazione è tutta responsabilità della politica di centrodestra», ha dichiarato, parlando di una gestione che, a suo dire, avrebbe alimentato confusione e conflitti istituzionali attorno all’atto aziendale e alla riorganizzazione sanitaria. Sulla stessa linea anche LuzIi e D’Angelo, che hanno richiamato la necessità di riportare il confronto su un piano politico e programmatico, sottolineando come le tensioni emerse siano il segnale di una governance che, a loro avviso, non è stata in grado di garantire equilibrio e condivisione nelle scelte. Nel dibattito è emersa la richiesta di maggiore trasparenza sugli atti e di un coinvolgimento più ampio dei territori, in particolare rispetto all’organizzazione dei servizi sanitari e alla distribuzione delle competenze tra le Asl. La Commissione si è così trasformata in un nuovo terreno di scontro politico, con il centrodestra finito nel mirino delle opposizioni per la gestione della sanità regionale.