TUA DONA OTTO AUTOBUS DI TERAMO A LEOPOLI PER SOSTENERE IL TRASPORTO PUBBLICO IN UCRAINA

Tua Spa dona otto autobus alla Municipalità di Leopoli per sostenere il trasporto pubblico locale in un Paese ancora segnato dalla guerra. L’iniziativa nasce dal programma di rinnovo della flotta aziendale e trasforma un passaggio gestionale ordinario in un’azione concreta di solidarietà istituzionale. L’operazione è stata presentata nella sede della società alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del presidente Tua Gabriele De Angelis, del direttore generale Maxmilian Di Pasquale, della vicedirettrice per i Progetti Internazionali di Lvivelectrotrans Iryna Ivanyshyn e del direttore del dipartimento Mobilità di Leopoli Oleh Zabarylo. Sottoscritto anche un documento formale che disciplina l’accordo tra le parti. I mezzi donati sono otto autobus interurbani Euro 5 da 12 metri, immatricolati nel 2008, ancora efficienti e rispondenti ai requisiti tecnici richiesti dalla municipalità ucraina. Attualmente a Teramo, partiranno nelle prossime ore verso l’Ucraina. Da Leopoli è stato ricordato come la città sia ancora sotto attacco, con frequenti blackout che possono durare fino a 18 ore consecutive, rendendo difficile l’utilizzo dei mezzi elettrici. I nuovi autobus diesel contribuiranno così a garantire continuità al servizio pubblico, assicurando mobilità per lavoro, scuola e assistenza. L’auspicio è che l’iniziativa rappresenti l’inizio di una collaborazione duratura, anche oltre il conflitto, fondata su scambio di competenze e buone pratiche. Per Tua si tratta di un gesto concreto di mutuo soccorso, che conferma il ruolo strategico del trasporto pubblico locale e trasforma il rinnovo della flotta in un aiuto tangibile.