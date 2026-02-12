NUOVO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE SCUOLE SECONDARIE

Come consigliera comunale, di una Città capoluogo, alla luce delle criticità legate all’uso delle tecnologie digitali e al crescente disagio psicologico tra i più giovani, desidero esprimere un sincero plauso all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il potenziamento del sostegno psicologico nelle scuole. Si tratta di un passo avanti concreto e incoraggiante, perché riconosce in modo chiaro che il benessere emotivo degli studenti è una condizione essenziale per il diritto allo studio e per una crescita sana, soprattutto in una fase storica in cui il digitale, se non accompagnato da adeguati strumenti educativi e relazionali, può amplificare fragilità, isolamento e comportamenti a rischio. Accogliamo con favore l’avvio di un servizio strutturato di supporto psicologico, anche in modalità digitale, come primo strumento di ascolto e intercettazione precoce del disagio. Allo stesso tempo condividiamo l’esigenza, evidenziata dagli esperti, che tali interventi non restino isolati, ma si inseriscano in una rete stabile, continuativa e qualificata di professionisti, in stretta collaborazione con scuole, famiglie e territorio. Come consigliera di opposizione, intendo offrire questo spunto all’Amministrazione comunale in uno spirito di collaborazione e responsabilità, affinché anche a livello locale si possano accompagnare e rafforzare le azioni avviate dal Ministero, promuovendo percorsi di prevenzione, educazione all’uso consapevole del digitale e sostegno alle competenze relazionali. Un impegno condiviso su questi temi può contribuire a rendere la scuola e i servizi del territorio sempre più capaci di rispondere ai bisogni reali delle ragazze e dei ragazzi, in un’ottica di rete, continuità e attenzione al benessere psicologico delle nuove generazioni.

​Il Consigliere Comunale

​Maria Cristina MARRONI