TORTORETO, NUOVI RENDER PANORAMICI PER LA VILLA ROMANA “LE MURACCHE”: NASCE IL TOUR VIRTUALE INTEGRATO

Prosegue il lavoro di valorizzazione del patrimonio archeologico della Villa delle Muracche di Tortoreto: l'Amministrazione Comunale, con l'Assessorato alla Cultura, ha reso disponibili nuovi render panoramici che ricostruiscono ulteriori ambienti della villa romana, ad integrazione del precedente progetto di ricostruzione virtuale - a comunicarlo sono il Sindaco Domenico Piccioni e l'Assessore alla Cultura Giorgio Ripani.



Nel dettaglio, sono stati ricreati altri tre ambienti: uno appartenente alla pars urbana della villa e due alla pars rustica. Per la pars urbana è stata ricostruita l’area esterna antistante l’oecus mosaicato, identificabile con il terrazzo affacciato sul mare. Nella pars rustica, invece, sono stati ricostruiti l’ambiente dei calcatoria, destinato alle fasi di vinificazione, e l’atrium, dove, sotto il portico, erano collocati i dolia utilizzati per la conservazione del vino.



Le nuove panoramiche si integrano ora con quelle già realizzate in precedenza — relative all’oecus, al cubiculum, al tablinum, al torcularium e all’area esterna con la vasca — dando vita a un unico tour virtuale liberamente esplorabile. Un’esperienza di visita interattiva che consente di immergersi negli spazi della villa e di riscoprire, in chiave digitale, la complessità architettonica e produttiva di un importante sito romano del territorio tortoretano.

L’intero progetto è stato supervisionato dalla SABAP L’Aquila-Teramo, grazie alla Funzionaria Archeologa Gilda Assenti, che ha curato personalmente la verifica della coerenza dei render con i resti della Villa, al fine di garantire, nei limiti di quanto noto, la massima corrispondenza. L’attività di valorizzazione digitale intrapresa da qualche anno da parte del Comune va di pari passo con altre iniziative volte alla conservazione e fruizione dell’area archeologica, che vedono coinvolta la Soprintendenza come soggetto attuatore e di cui sono in corso di sviluppo le progettazioni. Nei prossimi mesi saranno presentati i progetti di restauro e allestimento del sito archeologico, per il quale saranno previsti nuovi sistemi di copertura e percorsi di fruizione, in costante sinergia con l’Amministrazione Comunale. - hanno dichiarato dalla Soprintendenza.



Il progetto prosegue il lavoro meritevole per la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso strumenti digitali sempre più immersivi e accessibili, è stato altresì beneficiario di un contributo della Fondazione Tercas. La Fondazione Tercas ha sostenuto questo intervento, che unisce rigore scientifico e innovazione tecnologica per rendere sempre più accessibile il nostro patrimonio archeologico. La ricostruzione virtuale della Villa Romana “Le Muracche” rappresenta un passo importante nella valorizzazione culturale del territorio della nostra Provincia e nella sua capacità di attrarre e coinvolgere nuove generazioni. - ha commentato il Presidente Piero Di Felice.

La realizzazione di un tour virtuale unico ed integrato della nostra Villa Romana "Le Muracche" rappresenta un risultato significativo nel percorso di valorizzazione culturale della storia Tortoretana - ha concluso l'Assessore alla Cultura Giorgio Ripani - Riunire in un’unica esperienza immersiva tutti gli ambienti ricostruiti permette di offrire a cittadini e visitatori, specie ai più piccoli, la visione complessiva di un sito archeologico straordinario, in tutta la sua antica bellezza.