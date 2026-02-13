VIDEO-FOTO/ ROSETO, CONSEGNATI I LAVORI PER LE NUOVE SOGLIERE A DIFESA DELLA COSTA

Il Comune di Roseto degli Abruzzi con il Sindaco e l’assessore ai lavori pubblici Angelo Marcone, hanno consegnato oggi i lavori per la realizzazione delle nuove sogliere a difesa della costa. L’intervento prevede il deposito dei massi e del materiale che sarà successivamente trasportato via mare per rinforzare le scogliere lungo il litorale cittadino. «Il deposito dei massi e del materiale servirà poi a rinforzare le scogliere nel nostro territorio – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Angelo Marcone –. Questo intervento da 2 milioni di euro permetterà alla frazione di Cologna Spiaggia di avere una maggiore difesa della costa e più sicurezza per le nostre spiagge. Si tratta di un’operazione estesa che non riguarderà soltanto Cologna: 2 milioni di euro sono destinati a Cologna, altri 2 milioni a Roseto nord e ulteriori 200mila euro a Roseto sud. È quindi un intervento complessivo importante per il nostro territorio, frutto di un lavoro sinergico tra l’amministrazione comunale e la Giunta regionale. Con il presidente Marsilio abbiamo costruito insieme questo percorso. Dai tempi dell’opposizione chiedevo con forza questo intervento all’amministrazione precedente: oggi vedere che si inizia a concretizzare è una grande soddisfazione».