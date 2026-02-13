TERAMO INTITOLA UNA VIA A GIOVANNINO DI BARTOLOMEO

L’Amministrazione comunale ha approvato una delibera con cui viene intitolata una via municipale a Giovannino Di Bartolomeo. Il tratto individuato collega via Camillo Benso Cavour alla Strada Statale 81 Piceno Aprutina, per una lunghezza di circa 223 metri. La proposta, avanzata dalla Commissione Toponomastica il 26 agosto 2025, si inserisce nella volontà della giunta di valorizzare la toponomastica come strumento di memoria collettiva e di rendere omaggio a concittadini distintisi per meriti professionali e civili. Nato a Teramo il 18 gennaio 1935, Di Bartolomeo si laureò in ingegneria civile mineraria all’Università La Sapienza di Roma nel 1960, avviando una carriera di rilievo nel settore delle costruzioni, in Italia e all’estero. Direttore lavori per importanti opere pubbliche e private, nel 1988 ricevette l’onorificenza di Commendatore. Nonostante l’attività professionale svolta prevalentemente a Roma, mantenne sempre un forte legame con la città natale, contribuendo alla realizzazione, tra l’altro, della Motorizzazione civile e di un padiglione dell’Ospedale Civile Giuseppe Mazzini. È scomparso l’8 settembre 2012, lasciando un segno significativo nella comunità teramana.