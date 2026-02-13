CARNEVALE A TERAMO, DOMENICA 21 FEBBRAIO SFILANO QUATTRO CARRI IN CENTRO

Saranno quattro i carri allegorici che domenica 21 febbraio 2026 animeranno il centro di Teramo. L’appuntamento è in programma dalle 17 alle 19, quando le creazioni sfileranno lungo le vie cittadine portando colori, musica e divertimento. A partecipare saranno il carro del Poggio delle Rose, quello degli Animali Esotici realizzato da Montorio, oltre ai carri provenienti da Basciano e Montegualtieri. Il Comune di Teramo riconoscerà a ciascun carro un contributo economico per sostenere l’organizzazione dell’evento. Non mancheranno iniziative dedicate ai più piccoli: in programma giochi, zucchero filato, clown e mascherine per rendere il pomeriggio ancora più festoso. I dettagli completi della manifestazione saranno comunicati nelle prossime ore dal Comune di Teramo.

foto: repertorio