FOTO/ CHI PAGA LA LUCE NELLA SEDE DEL COMUNE DI TERAMO IN VIA CARDUCCI?

Chi paga la luce nella sede del Comune in via Carducci? Se lo chiede Teramo Vivi Città e ce lo chiediamo anche noi di Certastampa. Al primo piano dell’edificio, anche ieri pomeriggio, le luci risultavano accese. E oggi, sabato, con gli uffici chiusi, nessuno le ha spente. Per verificarne lo spegnimento occorrerà attendere la riapertura del Comune, lunedì. Una distrazione? Un semplice automatismo? Oppure un costo che, come spesso accade, finirà nel calderone delle spese generali a carico della collettività? Se l’energia resta accesa inutilmente per giorni, il conto ricade sulle casse comunali. E quindi sui cittadini. Resta da capire se, in casi del genere, sia prevista una responsabilità diretta del dirigente di settore o se si tratti di spese coperte indistintamente dal bilancio dell’ente. Una domanda semplice, che merita una risposta altrettanto chiara. che siamop certi, non ci sarà.