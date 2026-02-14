NOI MODERATI ABRUZZO SI ORGANIZZA SUL TERRITORIO IN VISTA DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI MARZO 2026

In vista del referendum costituzionale previsto per marzo 2026, Noi Moderati Abruzzo avvia una strutturata organizzazione sul territorio con l’obiettivo di promuovere un confronto ampio e partecipato sui temi istituzionali al centro della consultazione.

Il movimento punta a coinvolgere cittadini, amministratori locali e opinion leader in un percorso di informazione e approfondimento, favorendo un dibattito chiaro e consapevole sui contenuti del referendum.

L’organismo regionale

La struttura regionale può contare su oltre 40 componenti ed è guidata dall’onorevole Paolo Tancredi, coordinatore regionale dei Moderati.

Tra i principali riferimenti figurano Pierangelo Guidobaldi, responsabile giustizia, Bruno Valentini, segretario provinciale, Marianna Scoccia, Alessandra Meloni, responsabile della comunicazione, Maria Grazia D’Angelo, Fabrizio Valloscura, Giuliana Di Pasquale e Alfredo Mascigrande, insieme ad altri rappresentanti locali impegnati nell’attività organizzativa.

Primo incontro ad Avezzano il 27 febbraio

Il primo appuntamento pubblico si terrà ad Avezzano il 27 febbraio 2026.

All’incontro prenderanno parte l’onorevole Renata Polverini, l’avvocato Gaetano Scalise, responsabile nazionale giustizia, oltre ai coordinatori regionali e locali del movimento.

L’iniziativa rappresenta un momento di presentazione delle attività programmate sul territorio e un’occasione per illustrare i contenuti del referendum, stimolando il confronto e la partecipazione attiva dei cittadini.

Secondo gli organizzatori, si tratta di un’opportunità per informarsi, discutere e contribuire in modo consapevole al dibattito istituzionale che accompagnerà il percorso verso il voto di marzo 2026.