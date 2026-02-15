AZIONE PRESENTA LA LISTA PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE: RECCHIUTI INDICATA COME FUTURA CONSIGLIERA

Deposito ufficiale, questa mattina, della lista di Azione per il rinnovo del Consiglio provinciale in programma l’8 marzo. Una consultazione di secondo livello, riservata a sindaci e consiglieri comunali, che porterà all’elezione dei nuovi componenti dell’assemblea e, successivamente, del presidente della Provincia. Il partito guidato in ambito provinciale dal segretario Alessio D’Egidio e dalla presidente Gabriella Recchiuti conferma la scelta di presentarsi con un proprio simbolo, rivendicando un’identità politica autonoma anche sul piano locale. Una decisione, spiegano da Azione, condivisa all’unanimità dagli organismi interni e accompagnata da una lista costruita per rappresentare l’intero territorio provinciale, dalla montagna alla costa.

Tra i nomi, lo stesso partito indica Gabriella Recchiuti come figura destinata a entrare in Consiglio provinciale, in virtù del peso politico e del consenso amministrativo maturato sul territorio. «Siamo pronti ad affrontare questa sfida con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un Consiglio capace di lavorare concretamente nell’interesse dei Comuni e dei cittadini», sottolinea il segretario D’Egidio, evidenziando anche la rilevanza del passaggio in vista della successiva elezione del presidente della Provincia.

I CANDIDATI DI AZIONE

Sebastian Maiocco, Alessandro Graziosi, Chiara Di Pietrangelo, Vincenzo Addazii, Gabriella Recchiuti, Mario Del Principe, Simona Di Felice.

Nella foto: Alessio D’Egidio con Gabriella Recchiuti, candidata di Azione indicata dal partito per l’ingresso nel Consiglio provinciale di Teramo.