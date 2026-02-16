LOTTA ALLA POVERTA', ARRIVANO NUOVI SERVIZI GESTITI DALLA CRI

Un’ unità di strada operativa 24 ore su 24, un emporio solidale, un servizio di distribuzione di generi alimentari e di farmaci, attività di supporto abitativo. Sono, questi, solo alcuni dei servizi previsti da un progetto specifico d’assistenza promosso dall’ Unione dei Comuni “Terre del Sole” . Si tratta di un investimento da 110.000 euro, attinti dal Fondo per la lotta alla Povertà.

I servizi che saranno messi in atto, anche nella città di Giulianova, prevedono un' unità di strada, operativa h 24, per l’ ascolto e la prima valutazione dei bisogni urgenti in situazioni di emergenza sociale; un emporio solidale o punti di distribuzione di beni alimentari e di prima necessità su segnalazione del Servizio Sociale Professionale; la distribuzione di farmaci di automedicazione e beni sanitari essenziali; interventi temporanei di accoglienza e supporto abitativo. Fondamentale la convenzione di co-progettazione sottoscritta con gli enti del Terzo Settore.

Del progetto si è parlato nelle scorse settimane, durante un incontro tenutosi nella sala consiliare del Comune di Giulianova, a cui hanno partecipato il Presidente dell’Unione, e Sindaco di Roseto, Mario Nugnes, l’Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani, la Responsabile dell’Ufficio di Piano Alessia Montanari. Presenti anche gli assistenti sociali ed esponenti della Cri locale.

“La collaborazione con le associazioni è un’azione necessaria, spesso risolutiva, nella gestione di problematiche sempre più complesse e che interessano un numero crescente di persone – sottolinea l’assessore Lidia Albani – Il tavolo di programmazione e confronto attuato dall’ Unione sta dando concretezza ad obiettivi che devono assolutamente essere centrati perché toccano la quotidianità di tanti e sono utili a risolvere o alleviare situazioni di emarginazione, indigenza e solitudine”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI GIULIANOVA