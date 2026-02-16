VIDEO/ PROVINCIALI TERAMO, D’ANGELO: “IL CONSIGLIO SARÀ LA FOTOGRAFIA DEI NUOVI EQUILIBRI, SONO PRONTO PER LA REGIONE”

Scaduti oggi alle 12 i termini per la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Teramo. Il presidente Camillo D’Angelo traccia il quadro politico alla vigilia della competizione: quattro le liste presentate, in uno scenario che ricalca quello della precedente tornata.

«Sono delineate tre liste marcatamente politiche – centrosinistra e centrodestra – oltre a una civica vicina alla mia figura e alla cosiddetta lista del presidente. Alla fine tutti hanno dato il loro contributo», afferma D’Angelo. «È uno scenario simile a quello dell’altra volta, con quattro forze che si mettono in campo per rappresentare i territori nel Consiglio provinciale. Mi auguro che, al contrario della scorsa tornata, ci sia la partecipazione di tutti, perché la Provincia è patrimonio della comunità teramana». Il presidente richiama il tema della rappresentanza: «La comunità teramana oggi soffre una mancata presenza in Consiglio regionale, e questo ha creato non pochi problemi al territorio. Per questo è importante che tutti contribuiscano alla costruzione del nuovo Consiglio provinciale». Sulla composizione delle liste, in particolare quella del Partito democratico, D’Angelo conferma un confronto interno fino all’ultimo: «C’è stata discussione sulle rappresentanze. È normale: essendo candidati i consiglieri comunali, nessuno vuole esporsi con il rischio di non essere eletto. Ma candidarsi è comunque un contributo alla comunità, in termini elettorali, di risorse e di idee, che spesso mancano nella gestione degli enti». Il presidente sottolinea anche l’effetto del voto ponderato, che attribuisce maggior peso ai comuni più grandi: «Non deve essere un deterrente per i piccoli centri. Al contrario, può diventare un valore aggiunto per aggregare più territori e rafforzarne la rappresentanza». Quanto alla qualità delle liste, il giudizio è positivo: «Parliamo sempre di amministratori. La vera differenza non si vede il giorno prima del voto ma il giorno dopo: collaborare e contribuire alla crescita della Provincia è il primo passo per aumentare la qualità dell’azione amministrativa». D’Angelo evidenzia come lo scontro si presenti equilibrato: «Le liste, per quello che conosco, sono sostanzialmente paritetiche. La maggioranza in Provincia è legata al Consiglio più che al presidente: non avere i numeri può essere un limite, ma si può costruire una maggioranza di idee se gli eletti lavorano davvero per l’interesse della Provincia e non per quello dei partiti». Il mandato dell’attuale presidente scadrà a gennaio 2027 e D’Angelo non potrà ricandidarsi: «Questa elezione del Consiglio sarà anche una fotografia degli equilibri in vista della futura elezione del presidente. Al momento gli equilibri sono leggermente a favore del centrosinistra, ma nelle ultime tornate chi partiva favorito è poi risultato svantaggiato per accordi politici successivi». Sul proprio futuro, il presidente guarda oltre l’ente provinciale: «Stiamo costruendo un percorso diverso da quello provinciale, di livello regionale, su cui si sta lavorando con tutta l’area politica, per ridare centralità a Teramo e dare alla Regione una prospettiva che oggi non ha».

Alla chiusura dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Teramo, alle ore 12:01 di oggi, risultano pervenute 4 liste di candidati consiglieri per le elezioni del prossimo 8 e 9 Marzo.

- Azione: presentata nella giornata di ieri da Mirko Tritella

- La Forza del Territorio: presentata nella giornata di ieri da Luca Corona

- Con D'Angelo Presidente: presentata questa mattina da Flavio Bartolini

- La Casa dei Comuni: presentata questa mattina da Luca Pilotti

La validazione delle documentazioni avverrà a cura dell'Ufficio Elettorale e la pubblicazione delle candidature sul sito web elezioni.provincia.teramo.it è prevista nella giornata del 28 febbraio. Ricordiamo che le operazioni di voto si svolgeranno nell'unica giornata di domenica 8 marzo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e che le operazioni di scrutinio si svolgeranno a partire dalle ore 8.00 di lunedì 9 marzo.