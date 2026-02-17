GIUNTA ABRUZZO, PROROGATO CANZIO ALL’ASP DI TERAMO

Seduta ordinaria della Giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio, con una serie di provvedimenti che spaziano dall’agricoltura alle infrastrutture, dallo sport alla sanità, fino alle nomine negli enti territoriali. Tra i punti di maggiore interesse per il Teramano la proroga dell’incarico di commissario straordinario dell’Asp n.1 di Teramo a Roberto Canzio.

Su proposta dello stesso Marsilio è stata approvata la riprogrammazione delle economie del PSC Abruzzo 2000-2020 per finanziare la manutenzione straordinaria del sistema irriguo consortile in Val di Sangro. Il vicepresidente con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente ha inoltre portato in Giunta la presa d’atto della decisione della Commissione europea che approva la modifica del Programma di sviluppo rurale Abruzzo ai fini del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Sempre su proposta di Imprudente è stato approvato lo schema aggiornato della convenzione con il Ministero dell’Agricoltura per l’impiego dei Carabinieri Forestali e sono stati validati i risultati dei campionamenti delle acque di balneazione 2025 con i relativi adempimenti per la stagione 2026.

Su iniziativa dell’assessore allo Sport, Personale e Bilancio Mario Quaglieri via libera alla disciplina e agli schemi di convenzione per l’erogazione di contributi straordinari regionali a enti pubblici e privati per manifestazioni sportive e per il sostegno alle attività di base delle realtà sportive. La Giunta ha inoltre rideterminato il risultato di amministrazione presunto 2025 e la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate.

Per le infrastrutture, su proposta dell’assessore Umberto D’Annuntiis, approvate le linee guida per le autorizzazioni nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale e aggiornate le modalità di versamento dei contributi per le spese di istruttoria previste dalla legge regionale sugli invasi idrici, adeguate all’inflazione programmata 2026.

Sul fronte delle attività produttive, l’assessore Tiziana Magnacca ha ottenuto il potenziamento del Tavolo per l’internazionalizzazione con l’ingresso del sottosegretario alla Presidenza con delega al Turismo, l’approvazione della disciplina Fira per la promozione delle imprese e l’aggiornamento del Piano PNRR/GOL 2024-2026 per l’occupabilità dei lavoratori.

In ambito sanitario, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, è stato aggiornato il modello di governance della rete regionale delle malattie rare. Infine, su iniziativa dell’assessore al Sociale Roberto Santangelo, sono stati prorogati gli incarichi dei commissari straordinari delle Asp: confermato Roberto Canzio all’Asp n.1 di Teramo ed Emiliano Di Genova all’Asp di Pescara.