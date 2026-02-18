VIDEO/ EX SEDE COMUNALE E SCUOLE, FRACASSA ATTACCA IL SINDACO: “ANNUNCI IN RITARDO E PROMESSE DISATTESE”

Duro affondo del consigliere comunale di Futuro In, Franco Fracassa, contro il sindaco dopo l’annuncio odierno dell’imminente pubblicazione del bando relativo all’ex sede storica comunale di piazza Orsini. Secondo Fracassa, si tratterebbe di un annuncio tardivo, dal momento che — ricorda — la notizia dell’uscita del bando era già stata anticipata mesi fa dalla stampa locale. Il consigliere contesta inoltre al primo cittadino di aver rivendicato una presunta coerenza con gli impegni assunti verso la cittadinanza, definendo tali affermazioni non rispondenti alla realtà dei fatti. Nel mirino dell’esponente di opposizione anche il capitolo edilizia scolastica. Fracassa sostiene che il sindaco abbia elencato una serie di interventi negli istituti cittadini senza menzionare la scuola San Berardo, per la quale — afferma — i finanziamenti sarebbero stati revocati. Una omissione che, a suo giudizio, dimostrerebbe la distanza tra gli annunci dell’amministrazione e la situazione concreta delle opere. Il consigliere di Futuro In parla quindi di comunicazione “autoreferenziale” e accusa il sindaco di presentare come risultati acquisiti interventi ancora incerti o ridimensionati, chiedendo chiarezza su tempi e coperture finanziarie dei progetti annunciati.