REFERENDUM GIUSTIZIA, A TERAMO IL PRIMO INCONTRO ABRUZZESE DEL COMITATO “SOCIETÀ CIVILE PER IL NO”

Ha preso il via da Teramo il ciclo abruzzese di incontri dell’iniziativa “Le ragioni del No al referendum”, promossa dal Comitato regionale Società civile per il NO. Il primo dei tre appuntamenti odierni si è svolto nella Biblioteca Delfico, segnando l’apertura ufficiale del percorso di approfondimento sui temi del referendum sulla giustizia. L’obiettivo dichiarato degli organizzatori è offrire strumenti di analisi e confronto pubblico sulle motivazioni del voto contrario, con particolare attenzione ai possibili effetti delle modifiche normative sull’equilibrio tra i poteri dello Stato, sul funzionamento della magistratura e sulle garanzie del sistema giudiziario.

All’incontro inaugurale hanno preso parte, tra gli altri, Giovanni Bachelet, presidente nazionale del Comitato Società Civile per il NO, ed Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati. Dopo la tappa teramana, la giornata prosegue con altri due appuntamenti sul territorio regionale. Il secondo è in programma a Pescara, alle 17.30 nella sala consiliare del Comune. Dopo l’introduzione dell’avvocato Marco Alessandrini, interverranno Giuseppe Bellelli, procuratore della Repubblica di Pescara (comitato GiustodireNo), Edmondo Bruti Liberati, Maria Danesi De Luca, lavoratrice del Ministero della Giustizia, Maura Manzi, giudice del Tribunale dell’Aquila (comitato GiustodireNo), Angela Musumeci, professoressa di diritto costituzionale all’Università di Teramo, Florindo Oliverio e Anna Tesi, dell’esecutivo nazionale Unione degli universitari. Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Bachelet. Il terzo appuntamento si terrà a Chieti alle 20.30 nella sala consiliare della Provincia. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia Francesco Menna e della coordinatrice provinciale del Comitato Società civile per il NO Rosa Pia De Martino, e l’introduzione dell’avvocato Marco Alessandrini, sono previsti gli interventi di Daniela Angelozzi, giudice del Tribunale di Pescara (comitato GiustodireNo), Giovanni Bachelet, Giuseppe Bellelli, Angelo Bozza, già presidente del Tribunale di Pescara (comitato GiustodireNo), ed Edmondo Bruti Liberati.