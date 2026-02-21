NOTARESCO / L'ASSESSORE "CONTESTATO" LASCIA IL PD E FONDA UN MOVIMENTO CIVICO



Negli ultimi giorni ho letto diversi attacchi sulla stampa riguardo al mio posizionamento politico. Credo sia giunto il momento di fare chiarezza, non per alimentare questo “teatrino”, ma per rispetto verso i cittadini che rappresento. Nel 2023 ho scelto di candidarmi in una lista civica alle elezioni comunali di Notaresco. Quella lista è nata con un obiettivo preciso: unire persone con storie politiche diverse – da destra a sinistra – per il bene comune della nostra città.

Il Sindaco era di destra nel 2023.

Il Sindaco è di destra oggi.

L’adesione a nuove realtà nazionali non sposta di un millimetro la natura del progetto locale per cui ci siamo presentati agli elettori. Chi oggi si dice “sorpreso” o usa questo pretesto per attaccarci, ignora (o finge di ignorare) che la nostra coalizione è sempre stata chiara e plurale fin dal primo giorno.

Oggi come ieri ci metto la faccia. Chi mi conosce lo sa: non mi sono mai nascosto dietro un dito e non inizierò a farlo ora.

Dopo settimane di riflessione profonda, di silenzi e di dubbi, ho scelto di ascoltare il cuore. Spesso la logica ci spinge verso strade sicure, ma solo l’istinto sa indicarci quelle giuste.

Ho scelto Notaresco.

Ho scelto la mia casa.

Ho scelto la mia comunità.

Scrivo con la serenità di chi sa di fare la cosa giusta, ma con l’emozione di chi sta chiudendo un capitolo per scriverne uno ancora più bello. Il primo giorno del mio mandato ho promesso a me stesso e a voi una cosa sola: lealtà!

I numeri delle scorse elezioni mi hanno dato una responsabilità enorme. Essere il 4° più votato tra 35 candidati è un onore che porto addosso ogni giorno.

Il mio ruolo di Assessore non è il frutto di un “accordo di palazzo” o di una concessione dall’alto. È un ruolo che mi sono guadagnato sul campo, grazie al sostegno e alla fiducia di tantissimi cittadini che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale. È a loro che devo rispondere, ed è per loro che lavoro ogni giorno.

Mi hanno votato persone di destra e di sinistra; cittadini che non hanno guardato alle bandiere, ma alla persona e a un’idea comune di futuro.

Oggi quella visione diventa la mia unica priorità.

Dopo tanti anni di militanza e attività di partito, ho deciso di fare un passo indietro...un passo di estrema libertà: LASCIO OGNI VINCOLO PARTITICO.

Da oggi la mia unica “tessera” sarà quella che riporta il nome del mio paese: Notaresco.

Scelgo di proseguire il mio percorso amministrativo al fianco del Sindaco e della maggioranza di cui faccio parte, ma con le mani libere e il cuore rivolto esclusivamente ai miei cittadini.

Oggi sento il bisogno di ribadire un concetto semplice ma fondamentale: Notaresco viene prima di tutto!

Per questo, con entusiasmo, nasce oggi: NOTARESCO IN COMUNE

Un movimento CIVICO, MODERATO e CONCRETO. Non nasce “contro qualcuno”, ma “per qualcosa di più grande”.

Non conta la provenienza: Non ci interessa la storia politica di chi decide di avvicinarsi.

Conta la destinazione: dove vogliamo andare insieme.

Conta il fare: unire le energie migliori per far crescere la comunità.

Per anni ho servito delle idee, da oggi voglio servire solo le persone. Perché l’unica fedeltà che conta davvero è quella verso chi, con un segno sulla scheda e una stretta di mano, mi ha detto: “io mi fido di te”.

Mettere Notaresco al centro del mio progetto significa dedicare ogni energia, ogni competenza e ogni passione al benessere dei nostri concittadini e allo sviluppo del nostro meraviglioso territorio. Il domani si costruisce oggi, con pragmatismo, umiltà e un amore profondo per le nostre radici.



Andiamo avanti. Per Notaresco, solo per Notaresco

Ezio Di Colli