BOOM DI PRESENZE: IL PARTITO LIBERALDEMOCRATICO LANCIA LA SQUADRA ABRUZZESE

Grande partecipazione di pubblico ieri, 23 febbraio, a Chieti per la presentazione ufficiale del Partito Liberaldemocratico (PLD) in Abruzzo. La città teatina è stata scelta per il lancio regionale della nuova formazione politica, in un evento che ha visto la presenza del segretario nazionale, l’onorevole Luigi Marattin, e dei candidati sindaci Alessandro Carbone per Chieti e Gianluca Fusilli per le elezioni suppletive di Pescara. Nel corso dell’iniziativa è stata presentata la struttura dirigente regionale del PLD Abruzzo, guidata dal segretario Luciano Monticelli e affiancata dai quattro segretari provinciali incaricati di coordinare l’attività sui territori: Fabio Di Battista (L’Aquila), Ivan Verzilli (Teramo), Alessandro Sforza (Chieti) e Gianluca Fusilli (Pescara). È stata inoltre illustrata la composizione della Direzione regionale, che comprende — oltre a Monticelli — Elena Seller, Ina Spinei (politiche ambientali), Emilia Cieri, Daniela Aiuto, Isabella Tarli, Stefania Di Lorenzo (sicurezza stradale), Giulia Napolitano, Fabio Di Battista, Fabrizio Salusest (tesoriere regionale), Donato Toppi (politiche ambientali), Bruno Ciccarini (comunicazione) e Alessandro Sforza. Nell’Assemblea e Direzione nazionale figurano invece Chiara De Paolis, Daniela Aiuto e Christian Francia. «Da oggi il partito ha nomi, volti e responsabilità precise in tutte le province. È un impegno chiaro: ascoltare i territori, dire la verità sui dati e costruire soluzioni, non slogan», ha dichiarato il segretario regionale Monticelli. Sulla rilevanza dell’avvio abruzzese si è soffermato anche Marattin: «Il Partito Liberaldemocratico Abruzzo è un tassello fondamentale del nostro progetto: una rete di gruppi dirigenti territoriali che condividono metodo, serietà e responsabilità. Qui non apriamo un comitato elettorale, ma una presenza stabile che vuole incidere sulle scelte concrete per la Regione».