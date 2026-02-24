VIDEO/ TORTORETO, NUOVE TELECAMERE DI CONTESTO SULLA COSTA: “PIÙ VIGILANZA, NON SANZIONI”

Un sistema di videosorveglianza potenziato, ma senza finalità sanzionatorie automatiche: è quanto ha chiarito l’assessore comunale illustrando le nuove telecamere installate a Tortoreto grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno e al cofinanziamento dell’ente. “Non sono telecamere che sanzionano – ha spiegato l'assessora Arianna Del Sordo – ma telecamere di contesto: registrano le immagini e svolgono un’attività di vigilanza e sorveglianza passiva del territorio”. Si tratta di dispositivi di ultima generazione, in grado di effettuare zoom fino a cento metri e di riprendere persone e veicoli. Non si tratta però di sistemi di lettura targhe, già presenti in altre aree del territorio comunale. L’intervento rientra in un più ampio potenziamento della sicurezza, in particolare nelle zone costiere e più frequentate, soprattutto durante la stagione estiva. Le sette nuove telecamere sono state installate lungo l’asse che va da via Aldo Moro a via Leonardo da Vinci, aree individuate anche in base ai criteri del finanziamento ministeriale, legato alla vocazione turistica dei comuni costieri. Le apparecchiature sono collegate alla centrale della polizia locale, che dispone di nuovi uffici e di una sala dedicata alla videosorveglianza con monitor attivi h24. “È possibile visionare le immagini in tempo reale o registrarle – ha aggiunto l’assessore – nella speranza che non servano, ma in caso di necessità le forze dell’ordine potranno utilizzarle”. Il sistema è inoltre integrato con le altre banche dati e con i dispositivi di lettura targhe già operativi sul territorio, consentendo il monitoraggio di eventuali veicoli attenzionati. “Siamo in collegamento costante con le forze dell’ordine – ha concluso – realtà preziose soprattutto sulla costa e nei mesi estivi, quando il territorio diventa più dinamico”.