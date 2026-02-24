SCUOLABUS, MAZZILLI (AZIONE): “TRASPORTO GARANTITO AGLI ALUNNI DI COLLEATTERRATO PER LA SAN GIUSEPPE”

“Garantire il trasporto scolastico agli alunni di Colleatterrato che scelgono la primaria San Giuseppe è una scelta di buon senso e di visione per il futuro del centro storico”.

È quanto dichiara Simona Mazzilli, Segretaria comunale di Azione Teramo, in merito alle modalità previste dal Comune di Teramo per il servizio scuolabus 2025-2026, dopo la chiusura delle preiscrizioni. Attualmente, le famiglie residenti a Colleatterrato possono usufruire del trasporto comunale in caso di iscrizione presso gli Istituti Comprensivi TE 3 (scuole primarie De Iacobis e San Berardo), TE 4 (infanzia e primaria di Piano d’Accio) e TE 2 – primaria San Giuseppe – ma, per quest’ultima, “eccezionalmente fino alla riapertura della San Giuseppe a Teramo centro”, come indicato nelle informazioni ufficiali sul servizio.

Il verbale di consegna dei lavori per la scuola San Giuseppe risulta sottoscritto il 9 novembre 2024. Il cronoprogramma allegato al progetto approvato prevede una durata del cantiere di 900 giorni, con riconsegna stimata per aprile 2027 e presumibile ripresa dell’attività scolastica nell’anno 2027/2028.

“Questo significa che una famiglia di Colleatterrato oggi può iscrivere il proprio figlio alla primaria San Giuseppe, ma rischia di vedersi garantito il trasporto solo in via temporanea, con il concreto pericolo di perdere il servizio negli anni successivi. Una condizione che finisce per condizionare la libertà di scelta delle famiglie e per penalizzare un Istituto Comprensivo che ha già pagato le conseguenze delle inagibilità strutturali di edifici comunali, come la stessa San Giuseppe e la Savini”.

Secondo Mazzilli, la questione non riguarda soltanto il servizio di trasporto, ma si inserisce in una visione più ampia di città. “Se davvero vogliamo parlare di rivitalizzazione sociale ed economica del centro storico, dobbiamo creare le condizioni perché le famiglie possano scegliere le scuole del centro, anche se non vi risiedono. Garantire il trasporto significa incentivare le iscrizioni, sostenere l’Istituto Comprensivo e contribuire concretamente alla vitalità del cuore della città”.

Infine, l’appello al Sindaco D’Alberto: “Chiediamo che il Comune valuti la possibilità di garantire stabilmente il trasporto agli iscritti alla San Giuseppe residenti a Colleatterratoper l’intero ciclo scolastico, relativamente alle iscrizioni da effettuarsi fino alla riapertura della San Giuseppe. Le famiglie chiedono risposte da tempo e meritano certezze, non soluzioni temporanee. Serve una scelta chiara e coerente con l’obiettivo, spesso dichiarato, di rilanciare il centro storico con politiche concrete e lungimiranti”.