VIDEO-FOTO/ TORTORETO, SIAMO STATI NEL CANTIERE SUL LUNGOMARE TRA LARGO MARCONI E LA ROTONDA CARDUCCI

Inizia a delinearsi sempre più chiaramente il nuovo volto del tratto centrale del lungomare di Tortoreto, nell’area compresa tra largo Marconi e la rotonda Carducci. Dietro le reti del cantiere, che da mesi coprono l’ampia zona interessata dall’intervento, sono ormai visibili le prime opere della riqualificazione destinata a cambiare immagine e funzionalità di uno dei punti più frequentati della costa. Il progetto, che prevede un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro, punta a ridisegnare spazi, percorsi e arredi urbani, restituendo alla passeggiata a mare un assetto più moderno e fruibile. I lavori procedono senza sosta con l’obiettivo di rispettare le scadenze fissate dal cronoprogramma dell’appalto, che prevede la conclusione nella seconda metà di giugno, indicativamente il 21 giugno. Nel corso di un sopralluogo nel cantiere insieme all’assessore ai lavori pubblici Arianna Del Sordo, è stato possibile osservare da vicino lo stato di avanzamento delle opere e le trasformazioni già in atto nell’area di largo Marconi e della rotonda Carducci, destinate a diventare uno dei nuovi punti di riferimento del lungomare tortoretano.