TERAMO, NOMINATO IL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE: TRE ESPERTI ESTERNI PER IL TRIENNIO 2026-2028: SOLO UNO E' DI TERAMO E C'E' UN EX SINDACO

Il sindaco Gianguido D’Alberto ha firmato il decreto di nomina dei tre componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Teramo per il triennio 2026-2028. L’organismo, previsto dalla normativa sulla performance nella pubblica amministrazione, rappresenta lo snodo centrale del sistema di misurazione e valutazione dell’attività dell’ente. A seguito della procedura pubblica avviata nell’agosto 2025, alla quale erano pervenute 91 candidature, l’amministrazione ha individuato i professionisti ritenuti maggiormente qualificati sulla base dei curricula e dell’esperienza maturata nei campi del management pubblico, del controllo di gestione e della valutazione delle performance organizzative. Il Nucleo di Valutazione risulta così composto: Giuseppe Canossi, nominato presidente, Ilaria Valentini e Marco Alessandrini in qualità di componenti. Nel conferimento degli incarichi è stato rispettato il principio dell’equilibrio di genere. Il compenso annuo lordo è fissato in 6.050 euro per il presidente e in 5.500 euro per ciascun componente, oltre agli oneri di legge e al rimborso delle spese di missione per le sedute in presenza. L’incarico avrà durata triennale a decorrere dalla notifica del decreto e previa accettazione formale, con possibilità di revoca nei casi previsti. Il Nucleo sarà chiamato a svolgere tutte le funzioni stabilite dalla normativa vigente, dal regolamento comunale e dal sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ente. Il provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune, insieme ai curricula e alle dichiarazioni previste in materia di incompatibilità e inconferibilità.