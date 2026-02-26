MAGGIORANZA IN FRANTUMI, È CACCIA AL “TRADITORE” DOPO IL CASO CA.FÈ

Non è solo una polemica amministrativa: è ormai una crepa politica che si allarga ogni giorno di più. Dopo il nostro articolo (LEGGI QUI) di ieri sulla conversazione tra la consigliera Valentina Papa e l’assessora Pina Ciammariconi sul rinnovo voluto dal Comune con la Ca.Fè, la maggioranza mostra segnali evidenti di nervosismo e divisione. Due assessore, Di Padova e Cordone, hanno lasciato la chat di maggioranza. Altri, a quanto risulta, starebbero valutando la stessa scelta. Un gesto che, al di là della forma, fotografa un clima interno tutt’altro che sereno e che sarebbe emerso con chiarezza anche nella riunione di maggioranza di ieri. Sul tavolo non c’è solo la tenuta politica, ma anche la ricerca di responsabilità interne: è partita infatti una vera e propria “caccia al traditore” o alla traditrice, segno di un rapporto fiduciario ormai logorato. La vicenda Ca.Fè, nata come questione di opportunità amministrativa, sta così diventando un detonatore politico. E quando una maggioranza inizia a sospettare di sé stessa, il problema raramente resta confinato a una chat.

Vi terremo informati.