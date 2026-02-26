D’ANNUNTIIS: NUOVA FERMATA A MARTINSICURO E COINCIDENZA STRATEGICA PER BOLOGNA

Continua il percorso di potenziamento del trasporto pubblico locale in Abruzzo, frutto di un lavoro costante di confronto e collaborazione con RFI e TUA.

"Due importanti novità entreranno in vigore a vantaggio dei cittadini e dei pendolari della costa adriatica. Dal 2 Marzo, il treno regionale TUA 90471 (partenza da San Benedetto del Tronto alle 13:35) fermerà a Martinsicuro alle 13:40, migliorando i collegamenti pomeridiani per pendolari, studenti e turisti. Contestualmente si sta lavorando insieme a Trenitalia e TUA per aumentare ulteriormente l’offerta sulla nuova stazione di Martinsicuro.

La seconda novità riguarda invece un importante miglioramento della coincidenza strategica per Bologna. Sempre dal 2 marzo, infatti, il treno TUA 90462 (Pescara-Ancona) con partenza alle 6:35 e arrivo alle 8:40 garantirà la coincidenza per chi deve proseguire verso Bologna con il treno Trenitalia Tper 3910. Un primo concreto risultato in risposta alle esigenze rappresentate dai Consumatori nei tavoli di confronto regionali: un passeggero che sceglie i treni regionali (abruzzesi e delle regioni limitrofe) può arrivare a Bologna spendendo una cifra notevolmente inferiore a quella per l’acquisto del biglietto base delle Frecce. Un'alternativa economica in risposta ad un attento bisogno dei cittadini.

Questo intervento si inserisce nel più ampio impegno della Giunta Marsilio per un Abruzzo sempre più connesso e accessibile. Il costante potenziamento del trasporto pubblico regionale è una priorità che perseguiamo con un’azione quotidiana, attenta alle esigenze del territorio e orientata a migliorare la qualità della vita dei cittadini". Lo ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis.