NUOVA FERMATA A MARTINSICURO PER IL REGIONALE TUA 90471: PIÙ COLLEGAMENTI DAL 2 MARZO

Dal 2 marzo il treno regionale Tua 90471, in partenza da San Benedetto del Tronto alle 13:35, fermerà anche a Martinsicuro alle 13:40. La novità rafforza i collegamenti pomeridiani lungo la costa, offrendo un’opzione in più a studenti, lavoratori e turisti nella fascia oraria 12–18. L’attivazione della fermata è il risultato di un percorso avviato nell’autunno 2025, dopo la richiesta del Comune di Martinsicuro guidato dal sindaco Massimo Vagnoni di potenziare i servizi ferroviari sulla stazione cittadina e migliorare l’integrazione con la mobilità locale. La soluzione è stata sviluppata da Tua in coordinamento con Rete Ferroviaria Italiana, con verifiche tecniche su tempi di percorrenza, compatibilità delle tracce e regolarità del servizio sulla dorsale adriatica.

«L’intervento dimostra la capacità di tradurre le esigenze del territorio in soluzioni operative sostenibili, in raccordo con RFI e con la programmazione regionale», ha dichiarato il presidente Tua Gabriele De Angelis, ringraziando i tecnici dell’impresa ferroviaria e il dipartimento regionale Trasporti. Sulla stessa linea la consigliera Tua Rita Ettorre, che sottolinea l’obiettivo di rendere la stazione di Martinsicuro sempre più funzionale alla mobilità quotidiana e integrata con il trasporto locale.

Tua fa sapere che il confronto tecnico prosegue per valutare ulteriori miglioramenti dell’offerta ferroviaria sul nodo di Martinsicuro.