«VOGLIO CONCENTRARMI SULLE ELEZIONI A MONTORIO», BARNABEI LASCIA LA PROVINCIA

Raniero Barnabei lascia l’incarico nell’Ufficio di Gabinetto del presidente della Provincia Camillo D’Angelo. Le dimissioni, formalizzate nelle scorse ore, decorreranno dal 1° marzo. La scelta – precisa lo stesso Barnabei – è personale e non legata a obblighi normativi: avrebbe potuto mantenere il ruolo provinciale pur essendo candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Montorio al Vomano.

L’uscita anticipata dall’ente, spiega, risponde all’esigenza di evitare possibili polemiche su una sovrapposizione di ruoli e, soprattutto, di concentrare “ogni possibile energia esclusivamente a favore della collettività montoriese” nel pieno della campagna elettorale. Barnabei sottolinea anche il valore dell’esperienza maturata dal 2023 in Provincia, definendola determinante per la crescita umana e professionale e per una maggiore consapevolezza dei bisogni del territorio.

Nel messaggio di commiato, l’ormai ex componente dell’Ufficio di Gabinetto rivolge un ringraziamento al presidente D’Angelo per l’opportunità concessa e per il percorso condiviso. Da ora, conclude, l’impegno sarà “in modo esclusivo” per i cittadini di Montorio al Vomano.