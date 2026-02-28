VIDEO/ AL VIA DAL 1° MARZO IL TESSERAMENTO DI FUTURO NAZIONALE: PRIME ADESIONI IN ABRUZZO

Domani, 1º marzo, prende ufficialmente il via in tutta Italia — e anche in Abruzzo — il tesseramento di Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dal generale Roberto Vannacci. Proprio nella regione si registrano le prime adesioni istituzionali, a partire da quella del sindaco Tony Di Gianvittorio, il primo amministratore locale ad aver formalizzato l’ingresso nel partito. «È un’iniziativa che nasce dal basso — ha spiegato Di Gianvittorio —. Entro un mese, un mese e mezzo, il generale Vannacci sarà qui in Abruzzo. Ci sono già consiglieri, assessori e sindaci che hanno manifestato la volontà di entrare».