VIDEO-FOTO/ TERAMO, REFERENDUM GIUSTIZIA: BIGNAMI: “ANCHE I GIUDICI DEVONO RISPONDERE DEGLI ERRORI, SERVONO CARRIERE SEPARATE E SORTEGGIO AL CSM. VOGLIAMO MENO POLITICA NELLA MAGISTRATURA”

Si è svolto oggi pomeriggio a Teramo l’incontro dal titolo “Un Caffè per il Sì”, iniziativa promossa da Fratelli d’Italia in vista del referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo. L’appuntamento, ospitato al Caffè San Matteo in Corso San Giorgio, ha visto la partecipazione dell’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, intervenuto per illustrare le ragioni del “Sì” e approfondire i contenuti dei quesiti referendari. Nel corso del suo intervento, Bignami ha sottolineato la necessità di un cambiamento nel sistema giudiziario. “È arrivato il momento di cambiare. Possiamo farlo solo in un modo, scegliendo il Sì al referendum del 22 e 23 marzo sulla giustizia”, ha dichiarato. Tre, in particolare, i punti evidenziati dal capogruppo. “Il primo principio – ha spiegato – è che anche i giudici, come tutti noi, quando commettono errori devono risponderne. Il secondo riguarda la separazione delle carriere: nessuno vorrebbe un arbitro che un giorno indossa la maglia di una squadra e il giorno dopo fa da arbitro. Il terzo è il sorteggio per l’elezione del Csm, per evitare che le correnti e quindi la politica possano mettere le mani sul Consiglio superiore della magistratura. Vogliamo meno politica nella magistratura”. Al termine dell’iniziativa, l’onorevole si è fermato a dialogare con militanti e simpatizzanti presenti, concedendosi anche alle domande dei giornalisti per interviste e riprese. L’incontro rientra nel percorso di avvicinamento al voto referendario, con cui Fratelli d’Italia punta a sensibilizzare cittadini ed elettori sui temi della riforma della giustizia.