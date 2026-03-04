PONTILE DI ROSETO, VIA LIBERA DELLA SOPRINTENDENZA ALLA RIQUALIFICAZIONE DA 1,6 MILIONI

Un passaggio decisivo per uno dei luoghi simbolo della città. La riqualificazione e recupero funzionale del Pontile di Roseto degli Abruzzi compie un ulteriore passo in avanti con il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo.

Il via libera, con prescrizioni puramente tecniche relative ai materiali e agli elementi di arredo, certifica la compatibilità paesaggistica dell’intervento in un’area sottoposta a tutela costiera e rappresenta l’atto che sancisce la conclusione della Conferenza dei Servizi riguardante il P.F.T.E. Nei prossimi giorni, quindi, gli uffici procederanno nell’iter attraverso l’incarico per l’affidamento della progettazione esecutiva e la nomina del Direttore dei Lavori.

Il progetto era stato approvato nel mese di marzo dello scorso anno dalla Giunta Comunale attraverso il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), necessario per partecipare al bando regionale sulla Rigenerazione Urbana. L’intervento nasce da una delle proposte vincitrici del concorso di architettura “Miglioramento dell’accoglienza turistica e della vivibilità del territorio”, successivamente sviluppata tecnicamente dagli uffici comunali.

L’investimento complessivo ammonta a 1.623.951,56 euro, con un cofinanziamento comunale di 374.578,62 euro, pari al 23,50% dell’importo del progetto al netto delle premialità. Il progetto prevede la demolizione dei parapetti residui, la realizzazione di un nuovo massetto, la posa della pavimentazione, l’installazione dell’illuminazione e degli arredi, con l’obiettivo di restituire pieno decoro, sicurezza e attrattività a una delle strutture più rappresentative della costa.

"Dopo tanti anni di immobilismo su questa struttura – dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Angelo Marcone – oggi possiamo finalmente parlare di un percorso concreto e strutturato. Abbiamo prima sbloccato un iter fondamentale, quello legato alla perizia di variante da circa 300mila euro che ha consentito di completare e chiudere definitivamente il capitolo statico, e oggi portiamo a casa un finanziamento da oltre 1,6 milioni di euro per la riqualificazione complessiva. Non è un annuncio, ma un risultato amministrativo costruito passo dopo passo: finanziamento ottenuto, pareri acquisiti, fase esecutiva avviata. Continueremo a seguire ogni passaggio con la massima attenzione affinché questo investimento si trasformi in un’opera reale. Roseto attendeva da anni una risposta sul pontile e oggi quella risposta sta diventando realtà".