×

Avviso

Non ci sono cétégorie

SOSTA GRATUITA IN CENTRO STORICO: ECCO COME LA TECNOLOGIA PUÒ AIUTARE I RESIDENTI DI TERAMO SENZA COSTI BUROCRATICI

MistichelligiaccaSosta gratuita in centro storico: ecco come la tecnologia può aiutare i residenti di Teramo

senza costi burocratici.

Il volto della nostra Teramo sta cambiando grazie ai cantieri del PNRR e della ricostruzione post-

sisma. È un processo necessario, una sfida che abbiamo il dovere di vincere per restituire alla

città un centro storico riqualificato e sicuro. Tuttavia, non possiamo ignorare ciò che i residenti

stanno pagando ogni giorno in termini di vivibilità, a partire dalla drastica riduzione dei

parcheggi.

Ricevo quotidianamente segnalazioni di cittadini stremati che, a causa delle aree di cantiere,

non trovano più un posto dove lasciare l'auto. Come amministrazione stiamo lavorando per

istituire i parcheggi riservati ai residenti e lavoratori del centro storico, purtroppo i tempi

burocratici e tecnici non sempre coincidono con le urgenze di chi torna a casa dopo una

giornata di lavoro.

Per questo motivo, ho deciso di avanzare una proposta chiara: nelle more del completamento

dei parcheggi dedicati dobbiamo permettere, a chi abita nel centro storico, di sostare

gratuitamente sulle strisce blu attraverso la White-list tramite Targa.

Invece di emettere pass fisici, il Comune può inserire le targhe dei residenti aventi diritto (quelli

che hanno già fatto domanda per il parcheggio residenti) in una "white-list" digitale nel

database della società che gestisce i parcheggi.

In questo modo, l'ausiliario del traffico verificherebbe il diritto alla sosta gratuita con una

semplice scansione della targa: un sistema a zero carta e zero file, che garantisce un controllo

immediato senza gravare sulla macchina comunale.

Perché questa misura è necessaria?

Non possiamo chiedere ai cittadini di sopportare i disagi dei cantieri e, contemporaneamente,

di pagare per la sosta sotto casa perché i posti bianchi sono occupati dalle aree di lavoro.

Questa misura sarebbe un segnale concreto di vicinanza verso chi sta contribuendo, con la

propria pazienza, alla rinascita della nostra Teramo.

Simone Mistichelli

Consigliere Comunale di Teramo Italia Viva – Casa Riformista