Sosta gratuita in centro storico: ecco come la tecnologia può aiutare i residenti di Teramo
senza costi burocratici.
Il volto della nostra Teramo sta cambiando grazie ai cantieri del PNRR e della ricostruzione post-
sisma. È un processo necessario, una sfida che abbiamo il dovere di vincere per restituire alla
città un centro storico riqualificato e sicuro. Tuttavia, non possiamo ignorare ciò che i residenti
stanno pagando ogni giorno in termini di vivibilità, a partire dalla drastica riduzione dei
parcheggi.
Ricevo quotidianamente segnalazioni di cittadini stremati che, a causa delle aree di cantiere,
non trovano più un posto dove lasciare l'auto. Come amministrazione stiamo lavorando per
istituire i parcheggi riservati ai residenti e lavoratori del centro storico, purtroppo i tempi
burocratici e tecnici non sempre coincidono con le urgenze di chi torna a casa dopo una
giornata di lavoro.
Per questo motivo, ho deciso di avanzare una proposta chiara: nelle more del completamento
dei parcheggi dedicati dobbiamo permettere, a chi abita nel centro storico, di sostare
gratuitamente sulle strisce blu attraverso la White-list tramite Targa.
Invece di emettere pass fisici, il Comune può inserire le targhe dei residenti aventi diritto (quelli
che hanno già fatto domanda per il parcheggio residenti) in una "white-list" digitale nel
database della società che gestisce i parcheggi.
In questo modo, l'ausiliario del traffico verificherebbe il diritto alla sosta gratuita con una
semplice scansione della targa: un sistema a zero carta e zero file, che garantisce un controllo
immediato senza gravare sulla macchina comunale.
Perché questa misura è necessaria?
Non possiamo chiedere ai cittadini di sopportare i disagi dei cantieri e, contemporaneamente,
di pagare per la sosta sotto casa perché i posti bianchi sono occupati dalle aree di lavoro.
Questa misura sarebbe un segnale concreto di vicinanza verso chi sta contribuendo, con la
propria pazienza, alla rinascita della nostra Teramo.
Simone Mistichelli
Consigliere Comunale di Teramo Italia Viva – Casa Riformista