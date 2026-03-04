TERAMO, LA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ CELEBRA L’8 MARZO CON UN PROGETTO CULTURALE DIFFUSO IN CITTÀ

Un progetto culturale diffuso per trasformare l’8 marzo in un’occasione di riflessione collettiva e partecipazione. In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, la Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Teramo promuove un’iniziativa che punta a lasciare un segno concreto e duraturo sul territorio. Il cuore del progetto sarà un allestimento artistico e comunicativo nel sottopasso dell’Ipogeo, dove verranno esposte immagini accompagnate da frasi e messaggi dedicati ai diritti, alla consapevolezza e al valore del contributo femminile nella società. Un luogo di passaggio quotidiano che, per l’occasione, diventerà uno spazio di riflessione aperto alla città. L’iniziativa non si limiterà all’Ipogeo. La Consulta ha previsto anche l’installazione di totem con gli stessi messaggi in diversi punti di Teramo e l’affissione di manifesti su tutto il territorio comunale, creando un percorso simbolico che collegherà quartieri e cittadini attraverso un messaggio condiviso sui temi delle pari opportunità. L’allestimento nel sottopasso resterà visibile fino all’avvio dei nuovi lavori previsti nell’area, con l’obiettivo di mantenere viva nel tempo l’attenzione su un tema che non può esaurirsi in una sola giornata. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Consulta per le Pari Opportunità e l’assessorato comunale alla Cultura, una sinergia che intende utilizzare cultura ed eventi come strumenti di sensibilizzazione e crescita civile per la comunità. «L’8 marzo per noi non è solo una ricorrenza, ma un impegno vivo e costante – dichiara la presidente della Consulta, Debora Fantozzi –. Con questo progetto scegliamo di trasformare le parole in presenza e la presenza in responsabilità condivisa. La parità non si celebra soltanto, ma si costruisce ogni giorno insieme». In città sono inoltre previste altre iniziative culturali legate alla ricorrenza. Domenica 8 marzo 2026, alle ore 11, all’Arca – Laboratorio per le Arti Contemporanee, si terrà una visita guidata gratuita alla mostra “Caravaggio. La rivoluzione della luce”, a cura della dottoressa Mariapaola Lupo, con biglietto d’ingresso a tariffa agevolata per le donne. Un appuntamento che mette in dialogo arte, cultura e consapevolezza, contribuendo a rendere l’8 marzo non solo una ricorrenza simbolica ma anche un momento di partecipazione e crescita collettiva.