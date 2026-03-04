PARCHEGGI GRATIS NELL'AREA DI VIA SAVINI, ARRIVA UNA POSSIBILE SOLUZIONE

Una possibile soluzione per aumentare i parcheggi gratuiti nella zona di via Savini potrebbe arrivare a breve. Questa mattina l’assessore Marco Di Marcantonio, insieme al dirigente Manetta, ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata dalle recenti modifiche alla viabilità. Il problema nasce dall’occupazione di una parte della strada tra via Sant’Antonio e via Stazio da parte del cantiere che insiste sul Braga, destinato nelle prossime settimane anche alle operazioni di taglio delle piante. Durante il sopralluogo è stata valutata l’ipotesi di ricavare otto posti auto davanti alla pizzeria La Cantinetta, una volta che l’area di cantiere verrà ridotta e riorganizzata. Allo studio anche la possibilità di individuare ulteriori stalli nelle strade limitrofe, come via Argentina e in alcune vie secondarie a ridosso di piazza del Carmine. Un nuovo sopralluogo è previsto per domani, al termine del quale potrebbe arrivare la decisione definitiva sulle soluzioni da adottare. I residenti della zona restano in attesa di notizie, con la speranza che si possa arrivare presto a una soluzione positiva per tutti.