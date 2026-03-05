REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, FRATELLI D’ITALIA IN PIAZZA NEL TERAMANO PER LA CAMPAGNA DEL SÌ

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Teramo comunica alla cittadinanza che, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo, il partito sarà presente su tutto il territorio provinciale con una serie di iniziative pubbliche dedicate alla campagna per il Sì al referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo.

L’obiettivo delle iniziative è quello di incontrare i cittadini, fornire informazioni sui contenuti del referendum e promuovere un confronto aperto sui temi della giustizia e delle riforme necessarie per rendere il sistema giudiziario più efficiente, equilibrato e vicino alle esigenze dei cittadini.

Durante la due giorni saranno allestiti gazebo informativi e momenti di confronto nelle principali piazze della provincia, accompagnati dal “Camper per il Sì”, che attraverserà i diversi centri per sostenere la campagna referendaria.

Sabato 7 marzo gli appuntamenti in programma sono:

• Teramo, Corso San Giorgio – ore 9.00

• Bellante Stazione, Via Nazionale – ore 9.00

• Nereto, Piazza Cavour – ore 9.30

• Corropoli, Piazza Piè di Corte – ore 9.30

• Pineto, Via Milano – ore 10.00

• Giulianova, Piazza del Mare – ore 16.00

Domenica 8 marzo:

• Campli, Piazza Vittorio Emanuele – ore 10.00

Sempre domenica 8 marzo, la due giorni di iniziative si concluderà a Teramo con un convegno pubblico presso l’Hotel Sporting alle ore 15.00, che vedrà la partecipazione di parlamentari e rappresentanti istituzionali di Fratelli d’Italia per approfondire le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia.

Saranno presenti il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, senatore Etelwardo Sigismondi, la coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia Teramo e consigliere regionale Marilena Rossi, l’onorevole Guerino Testa, il senatore Guido Quintino Liris, l’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis e il presidente della V Commissione Sanità Paolo Gatti, insieme a numerosi dirigenti e rappresentanti del partito che si stanno mobilitando su tutto il territorio provinciale per sostenere la campagna referendaria.

Il Coordinamento Provinciale invita tutti i cittadini a partecipare agli appuntamenti in programma, per informarsi e contribuire a un confronto serio e costruttivo su un tema fondamentale per il futuro del Paese.

Coordinamento Provinciale Fratelli d’Italia – Teramo