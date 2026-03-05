TERAMO, LIQUIDATI 25MILA EURO PER LA PROGETTAZIONE DELLE CICLOVIE URBANE FINANZIATE DAL PNRR

Il Comune di Teramo ha disposto il pagamento di 25.480 euro per attività legate al progetto di rafforzamento della mobilità ciclistica finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il provvedimento è contenuto nella determinazione dirigenziale dell’Area Lavori pubblici pubblicata il 5 marzo 2026. La somma è stata liquidata all’architetto Alessandro Tursi, con studio a Giulianova in via Montello 45/A, per le prestazioni relative alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nell’ambito dell’intervento “Ciclovie urbane”, previsto dalla misura M2C2 – investimento 4.1 del PNRR dedicato al potenziamento della mobilità ciclistica. L’incarico professionale, affidato nel 2022, riguarda la predisposizione del progetto da porre a base di gara per l’appalto integrato relativo alla realizzazione delle nuove piste ciclabili cittadine. L’importo complessivo dell’affidamento per questa fase progettuale era pari a 50.312,98 euro oltre Iva e contributi previdenziali. L’intervento rientra nel programma nazionale per la mobilità sostenibile finanziato con il PNRR. In base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 509 del 2021, al Comune di Teramo sono stati assegnati 3.185.154 euro per la realizzazione di nuove piste ciclabili urbane e metropolitane. Le risorse consentiranno la realizzazione complessiva di circa 13 chilometri di percorsi ciclabili, di cui 12 rientrano tra gli obiettivi obbligatori del PNRR da completare entro giugno 2026, con collegamenti ai principali nodi di trasporto del territorio. Il pagamento disposto rappresenta il saldo di una parte delle prestazioni professionali svolte dal progettista, dopo un precedente acconto già liquidato nel 2023. L’atto è stato firmato dal dirigente dell’Area Lavori pubblici del Comune di Teramo, l’ingegner Pierluigi Manetta.