TIBERII: “PARCHEGGI A SANTA MARIA BITETTO… TANTO TUONÓ CHE PIOVVE”

Tanto tuono’ che piovve…

Sono passati due anni dalla mia prima interrogazione in consiglio (gennaio 2024) in merito ai parcheggi nella zona di S Maria Bitetto Via Stazio Via S Antonio a seguito della prevista apertura dei cantieri del mercato coperto e del Braga.

In quell’occasione quando i cantieri ancora non partivano manifestai la forte preoccupazione per la questione parcheggi anche all’esito del posizionamento delle strisce blu su Via Savini e chiesi per tempo la previsione di interventi per scongiurare quello che inevitabilmente ora e’ accaduto

Da un paio di giorni sono stati transennati ulteriori stalli con una perdita di oltre venti posti auto oltre quelli già sottratti su piazza Verdi con il cantiere del mercato coperto

Mi fu detto dagli Assessori Cavallari e Filipponi che si erano programmate delle soluzioni , che le impalcature sarebbero state posizionate a tre metri da terra e che i residenti avrebbero avuto i loro spazi

Nel mese di dicembre 2024 presentai una seconda interrogazione sempre sollecitando interventi programmatici per i parcheggi prima dell’apertura del secondo cantiere..anche in questa occasione le solite chiacchiere ‘stiamo decidendo, stiamo prevedendo, ci saranno a brevissimo decisioni per i residenti etc’

Ovviamente niente di tutto ciò e ora la situazione e’ diventata insostenibile per il quartiere

Ancora una volta i soliti annunci di fantomatici accordi con il parcheggio S Francesco e problemi irrisolti nonostante due anni di tempo

Chi vivrà vedrà’ e la speranza è l’ultima a morire ma intanto i residenti di S Maria a Bitetto purtroppo gireranno a vuoto alla ricerca di un parcheggio impossibile

PASQUALE TIBERII

Fratelli d'Italia